Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietpearl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Xây dựng nội dung cho website, blog, fanpage, email marketing.

Sáng tạo nội dung hình ảnh/video để tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Phối hợp với team Digital để tối ưu nội dung cho quảng cáo.

Viết bài giới thiệu khách sạn, dịch vụ, chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm viết content trong ngành khách sạn, du lịch.

Hiểu về SEO, Social Media là lợi thế.

Kỹ năng sáng tạo và giao tiếp tốt.

Am hiểu về xu hướng tiktok.

Có thể livestream trực tiếp booking Bán phòng.

Ngành nghề: Bất động sản, Du lịch, Nhà hàng / Khách sạn

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh