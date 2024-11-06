Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Đường 4, Khu Đô Thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm, lựa chọn, liên hệ và đàm phán với KOLs/KOCs phù hợp với sản phẩm của công ty; Lập kế hoạch và phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác với các KOLs/KOCs để giới thiệu sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông cho sản phẩm.

Phối hợp với các công ty MCN/ TXP/TAP hàng đầu Việt Nam, theo dõi tiến độ công việc của KOL/KOC và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.

Quản lý, định hướng việc sản xuất nội dung của KOL/KOC; cung cấp hàng mẫu, thông tin, hình ảnh, theo dõi quá trình quay video/chụp ảnh, phản hồi và xác nhận nội dung.

Quản lý và duy trì quan hệ với các đối tác.

Đo lường hiệu quả của chiến dịch, đối tác, làm báo cáo định kỳ về các chỉ số doanh thu, số lượng đơn hàng..., liên tục cập nhật xu hướng về nội dung, nền tảng...

Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Thương mại điện tử.

Am hiểu quy trình làm việc với KOLs/KOCs, hiểu cách vận hành nền tảng Tiktok, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương.

Đã từng làm việc với đoàn đội KOL/KOC nổi tiếng là một lợi thế.

Chấp nhận đi công tác.

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ Lễ/Tết theo Luật Lao động quy định; Được xét tăng lương mỗi năm, Team building định kỳ, và một số phúc lợi khác.

Chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin