Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1069 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý team marketing

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline

- Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, TikTok, ...)

- Thực hiện các hoạt động SEO để tối ưu hóa hiển thị trang web công ty trên công cụ tìm kiếm

- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến, truyền thông, tạo dựng thương hiệu và tổ chức sự kiện (Google Ads, Facebook Ads, ...)

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong công việc

- Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp

- Báo cáo hiệu quả hoạt động marketing cho cấp trên

- Hỗ trợ các hoạt động marketing khác khi được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3 năm kinh nghiệm.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về TMĐT

- Chuyên nghiệp, chịu khó học hỏi, trách nhiệm công việc.

- Có kiến thức và kỹ năng về Digital Marketing, SEO, và các công cụ marketing online

- Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva,...

- Có kỹ năng viết content marketing tốt, khả năng sáng tạo cao

- Hiểu biết về các xu hướng marketing trong ngành bán lẻ

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trao đổi khi phỏng vấn dựa trên năng lực và kinh nghiệm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết, lương thưởng tháng 13, .....

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

- Làm việc từ 9h - 18h (T2 - T6)

- Hỗ trợ gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

