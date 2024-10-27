Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch MKT (onl và off) theo dự án. Theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch MKT. Sản xuất nội dung chữ và short video trên các kênh mạng xã hội dựa trên định hướng của chiến dịch. Quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Xây dựng và triển khai kế hoạch MKT (onl và off) theo dự án.

Theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch MKT.

Sản xuất nội dung chữ và short video trên các kênh mạng xã hội dựa trên định hướng của chiến dịch.

Quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, các kênh Marketing Online. Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, lên kịch bản video, lên kế hoạch truyền thông. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có kỹ năng giao tiếp và khả năng tương tác tốt. Nắm vững các kỹ năng thiết kế cơ bản, có kinh nghiệm sử dụng công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh là 1 lợi thế. Có kinh nghiệm tạo và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng MXH Facebook, TikTok... Nắm vững các xu hướng và thuật toán của các nền tảng này là 1 lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, các kênh Marketing Online.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, lên kịch bản video, lên kế hoạch truyền thông.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp và khả năng tương tác tốt.

Nắm vững các kỹ năng thiết kế cơ bản, có kinh nghiệm sử dụng công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm tạo và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng MXH Facebook, TikTok... Nắm vững các xu hướng và thuật toán của các nền tảng này là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Thưởng theo hiệu suất. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu suất.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin