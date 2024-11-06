Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Research Keyword theo ngành cho khách hàng.
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên và theo dõi, kiểm tra các đầu công việc (quản lý vận hành website TMĐT, tối ưu SEO sản phẩm, viết Blog SEO, cài đặt Google Analytics, ...) của nhân viên đối với từng khách hàng.
Phân tích, báo cáo và đề xuất chiến lược kinh doanh cho khách hàng
Phối hợp chặc chẽ với các phòng ban và team để hoàn thành công việc
Theo dõi, đánh giá công việc của từng nhân viên
Lập báo cáo kết quả của team theo tuần, theo tháng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm chuyên viên SEO cho các công ty Marketing Agency.
Kỹ năng SEO Technical & SEO Content: Có kiến thức chuyên sâu về các yếu tố kỹ thuật SEO và SEO content.
Kỹ năng tiếng Anh: có tiếng Anh là một lợi thế
Kỹ năng quản lý: Có khả năng lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch SEO hiệu quả.
Kiến thức về công cụ SEO: Thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, Search Console, SEMrush, Ahrefs, hoặc các công cụ tương tự.
Trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Thời gian: 9h00 – 18h00, thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ trưa 1h00)

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản gross: deal khi phỏng vấn
Bonus tháng 13, 14
BHXH theo luật
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
BHXH full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

