Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tân Bình

Research Keyword theo ngành cho khách hàng.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên và theo dõi, kiểm tra các đầu công việc (quản lý vận hành website TMĐT, tối ưu SEO sản phẩm, viết Blog SEO, cài đặt Google Analytics, ...) của nhân viên đối với từng khách hàng.

Phân tích, báo cáo và đề xuất chiến lược kinh doanh cho khách hàng

Phối hợp chặc chẽ với các phòng ban và team để hoàn thành công việc

Theo dõi, đánh giá công việc của từng nhân viên

Lập báo cáo kết quả của team theo tuần, theo tháng

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm chuyên viên SEO cho các công ty Marketing Agency.

Kỹ năng SEO Technical & SEO Content: Có kiến thức chuyên sâu về các yếu tố kỹ thuật SEO và SEO content.

Kỹ năng tiếng Anh: có tiếng Anh là một lợi thế

Kỹ năng quản lý: Có khả năng lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch SEO hiệu quả.

Kiến thức về công cụ SEO: Thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, Search Console, SEMrush, Ahrefs, hoặc các công cụ tương tự.

Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Thời gian: 9h00 – 18h00, thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ trưa 1h00)

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản gross: deal khi phỏng vấn

Bonus tháng 13, 14

BHXH theo luật

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

BHXH full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

