Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO
- Hồ Chí Minh: 33 Phan Bá Vành,P.Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Triển khai chạy quảng cáo Facebook, Tiktok (Mảng phân bón hữu cơ, thủy sản và các sản phẩm của nông nghiệp ...)
Theo dõi , đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo
Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.
Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của TikTok, Facebook.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mạnh kênh triển khai facebook, ưu tiên ứng viên có thể triển khai Marketing trên kênh Tik Tok
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi theo Luật: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...
Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.
Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI