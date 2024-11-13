Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Phan Bá Vành,P.Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo Facebook, Tiktok (Mảng phân bón hữu cơ, thủy sản và các sản phẩm của nông nghiệp ...)
Theo dõi , đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo
Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.
Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của TikTok, Facebook.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CÓ KINH NGHIỆM CHẠY QUẢNG CÁO
Mạnh kênh triển khai facebook, ưu tiên ứng viên có thể triển khai Marketing trên kênh Tik Tok
Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 12 triệu + hoa hồng (10-100 triệu, tùy năng lực)
Chế độ phúc lợi theo Luật: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...
Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.
Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn Phòng HCM: 33 Phan Bá Vành,Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Trụ sở: 52A Hùng Vương, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

