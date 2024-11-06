Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIẾN XINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIẾN XINH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIẾN XINH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu dân cư Bình Hoà

- C18 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để xây dựng kế hoạch Marketing (Kế hoạch, mục tiêu, chi phí ước tính, doanh thu kỳ vọng, timeline).
Đo lường và trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo: FB ads, google ads,... đảm bảo tối ưu chi phí.
Tối ưu hóa website với các công cụ tìm kiếm, hỗ trợ xây dựng các website con, kết nối với cộng đồng webmaster và quản trị nội dung trên các diễn đàn.
Làm việc với bộ phận Content và Media để trao đổi, đề xuất ý tưởng cho các nội dung quảng cáo nhằm phục vụ các chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Facebook Marketing của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh và có phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt nhất.
Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra.
Xây dựng các tài nguyên: tài khoản quảng cáo, fanpage Facebook, Instagram, Tiktok,...
Quản lý chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm.
Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Báo chí.
Nhạy bén với con số, có kinh nghiệm làm report Media.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quản lý tài nguyên, tài khoản, fanpage, có kinh nghiệm trong ngành F&B là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIẾN XINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 12 triệu + thưởng khi đạt KPI.
Chính sách review tăng lương từ 6 tháng - 1 năm theo hiệu quả công việc.
Chính sách ưu đãi nội bộ (2 tầng dưới tòa nhà công ty là quán Cafe của công ty).
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chủ động.
Được nghỉ lễ, đi du lịch hàng năm, thưởng tết.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIẾN XINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIẾN XINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu dân cư Bình Hoà - C18 Đặng Thuỳ Trâm - P13 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM.

