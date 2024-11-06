Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Gold Fitness làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing đa kênh (Online và Offline) để quảng bá thương hiệu.

-Quản lý và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông như Facebook, Instagram, Website và Email Marketing.

-Phối hợp tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện để thu hút khách hàng.

-Theo dõi và báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu.

-Hỗ trợ thực hiện các tài liệu quảng cáo (banner, poster, video) phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu và các chương trình đặc biệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ từ 22-30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing, ưu tiên trong lĩnh vực thể thao, fitness.

-Kỹ năng sáng tạo nội dung và viết bài tốt, có mắt thẩm mỹ và khả năng thiết kế cơ bản là một lợi thế.

-Hiểu biết về các kênh quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads là điểm cộng.

-Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Gold Fitness Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cạnh tranh

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo.

-Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong lĩnh vực Marketing.

-Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ phép và các hoạt động gắn kết nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gold Fitness

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin