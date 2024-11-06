Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Gold Fitness làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Gold Fitness
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
-Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing đa kênh (Online và Offline) để quảng bá thương hiệu.
-Quản lý và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông như Facebook, Instagram, Website và Email Marketing.
-Phối hợp tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện để thu hút khách hàng.
-Theo dõi và báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu.
-Hỗ trợ thực hiện các tài liệu quảng cáo (banner, poster, video) phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu và các chương trình đặc biệt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing, ưu tiên trong lĩnh vực thể thao, fitness.
-Kỹ năng sáng tạo nội dung và viết bài tốt, có mắt thẩm mỹ và khả năng thiết kế cơ bản là một lợi thế.
-Hiểu biết về các kênh quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads là điểm cộng.
-Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty TNHH Gold Fitness Thì Được Hưởng Những Gì
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo.
-Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong lĩnh vực Marketing.
-Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ phép và các hoạt động gắn kết nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gold Fitness
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
