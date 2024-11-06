Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B6 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận

Quản lý các kênh chiến dịch mang lại hiệu suất performance tốt, có khả năng triển khai và setup các quảng cáo trên tất các các kênh. Kiểm soát được hiệu quả các chiến dịch cần ưu tiên theo mục tiêu performance đề ra;

Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh: Facebook Ads, Google Adword, Adnetwork, CPD, Social Media,...;

Làm việc dựa trên ngân sách đưa ra và đạt được KPI mục tiêu cam kết;

Đo lường và báo cáo hiệu suất performance tất cả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số và đánh giá theo các mục tiêu (ROI & KPI);

Xác định xu hướng và thông tin chi tiết, đồng thời tối ưu hóa chi tiêu và hiệu suất dựa trên các thông tin chi tiết;

Có khả năng phân tích và đánh giá tốt chỉ số các chiến dịch mang lại hiệu quả user đưa về từ nhiều kênh;

Thực hiện giám sát các báo cáo chống gian lận trong các chiến dịch quảng cáo và thực hiện các hành động phối hợp với các bên thứ ba để giám sát và giảm thiểu việc gian lận ở các chiến dịch tiếp thị số;

Lập kế hoạch và tạo các chiến dịch thử nghiệm A-B quy mô nhỏ để tối ưu hiệu suất chiến dịch quảng cáo tốt hơn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Performance, (tối thiểu 2 năm) có nhiều kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Performance ở các lĩnh vực e-commerce, cryptocurrency online-travel, mobile-gaming, etc;

Sử dụng thành thạo các nền tảng Digital Ads như Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, Tiktok Ads, Display network khác...;

Có kinh nghiệm quản lý các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi;

Hiểu và sáng tạo trong việc xác định được các đối tượng mục tiêu và đưa ra các chiến dịch kỹ thuật số thu hút người dùng nhiều nhất;

Có hiểu biết cơ bản về setup và tối ưu goal & event GA4, Tagmanager,...Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và tư duy dựa trên dữ liệu;

Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong tiếp thị và đo lường trực tuyến;

Có thể tạo các báo cáo có ý nghĩa bằng cách sử dụng các công cụ như Google DataStudio.

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....;

Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

