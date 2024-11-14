Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 11

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gia khảo sát, phối hợp với công trình để đảm bảo khối lượng công việc

- Tham gia cùng với BP Kế toán thu hồi công nợ của tất cả các dự án đã hoàn thành

- Tổng hợp, theo dõi, kiểm soát tiến độ hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hồ sơ (Pháp lý, chất lượng, khối lượng, giá trị.), tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán theo hợp đồng.

- Làm hồ sơ QLCL, Hồ sơ an toàn, Hồ sơ pháp lý công trình khi cần.

- Phối hợp Ban chỉ huy công trường lập bảng giá trị thanh toán theo đợt, quyết toán hợp đồng, các hồ sơ nghiệm thu công việc phục vụ thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23-42 tuổi . Nam giới

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học các trường chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ khí, thiết kế...

- Hiểu biết về các hệ nhôm kính, công tác gia công và lắp dựng.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

- Kỹ năng: Có khả năng sử dụng các phần mềm AutoCad, Excel, tính toán kết cấu

Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 10-15 triệu/tháng bao gồm: Lương cứng + công tác phí theo chính sách Công ty

- Xét tăng lương theo năng lực ứng viên

- Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty;

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...);

- Phép năm đầy đủ: 12 ngày phép/ năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;

- Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC

