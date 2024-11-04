Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

· Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện Báo giá từ Quản Lý Trực Tiếp

· Kiểm tra hiện trạng, bóc tách khối lượng công trình, dự toán và lập Báo Cáo chi phí các dự án Nội Thất và gian hàng trưng bày.

· Tìm kiếm & liên hệ Nhà cung cấp/Thầu phụ các thông tin về giá, sản phẩm để phục vụ công tác dự toán. Đề xuất NCC/ Thầu phụ phù hợp dự án.

· Thương lượng, kiểm tra điều khoản đơn hàng, hợp đồng (tiến độ, thanh toán, bảo hành, đền bù, ...) với nhà thầu/ NCC

· Phối hợp với nhóm QLDA kiểm soát ngân sách của Dự Án và kiểm tra hồ sơ thanh Quyết Toán của NCC / Thầu Phụ

· Tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ đấu thầu.

· Tham gia giải trình khối lượng với khách hàng

· Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và ban lãnh đạo

Chính trực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các dự án Nội thất / Sự kiện / Triển lãm

Sử dụng được các phần mềm Autocad, MS Office (Ms Project,)

Khả năng giao tiếp tương tác ổn, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh về công năng, kỹ thuật hợp lý

Đọc hiểu bản vẽ / Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.

QUYỀN LỢI:

Môi trường làm việc chú trọng đao tạo và phát triển con người, được tiếp cận và làm việc với các Thương hiệu và Nhãn Hàng lớn trong các dự án liên quan.

Thưởng Lễ, Tết, đạt doanh số theo quy định công ty.

BHXH, BHYT

BHTN 24/24

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các event, hoạt động công ty như: team building, sinh nhật công ty, Tất niên,...

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 9:00 - 18:00) ,

Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Xây dựng, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

