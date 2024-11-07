Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

Dự toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5 toà nhà Success Building, 21a Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Dự toán công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật
Lập khái toán tổng mức đầu tư công trình nhà nước
Lập dự toán tổng mức đầu tư công trình nhà nước
Bốc khối lượng dự toán (kiến trúc + kết cấu + MEP) công trình nhà nước
Bốc khối lượng thiết bị nội thất
Bảo vệ khối lượng và giải trình với đơn vị thẩm tra và chủ đầu tư
Biết thẩm tra khối lượng dự toán, thẩm tra tổng mức đầu tư công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng dân dụng & CN.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định.
- Chế độ tăng lương định kỳ.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 toà nhà Success Buiding, 21a Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-du-toan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244586
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm