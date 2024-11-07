Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 5 toà nhà Success Building, 21a Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
Dự toán công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật
Lập khái toán tổng mức đầu tư công trình nhà nước
Lập dự toán tổng mức đầu tư công trình nhà nước
Bốc khối lượng dự toán (kiến trúc + kết cấu + MEP) công trình nhà nước
Bốc khối lượng thiết bị nội thất
Bảo vệ khối lượng và giải trình với đơn vị thẩm tra và chủ đầu tư
Biết thẩm tra khối lượng dự toán, thẩm tra tổng mức đầu tư công trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng dân dụng & CN.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định.
- Chế độ tăng lương định kỳ.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO
