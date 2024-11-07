Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 toà nhà Success Building, 21a Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình

Dự toán công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật

Lập khái toán tổng mức đầu tư công trình nhà nước

Lập dự toán tổng mức đầu tư công trình nhà nước

Bốc khối lượng dự toán (kiến trúc + kết cấu + MEP) công trình nhà nước

Bốc khối lượng thiết bị nội thất

Bảo vệ khối lượng và giải trình với đơn vị thẩm tra và chủ đầu tư

Biết thẩm tra khối lượng dự toán, thẩm tra tổng mức đầu tư công trình

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng dân dụng & CN.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định.

- Chế độ tăng lương định kỳ.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin