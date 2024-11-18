Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Đường số 20 PHường phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào hàng cạnh tranh về thiết bị Hồ bơi

• Theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công.

• Hỗ trợ làm quyết toán, nghiệm thu bàn giao thanh lý dự án và các công việc khác.

• Tổ chức lữu trữ toàn bộ công văn, giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ thầu và các tài liệu liên quan;

• Thực hiện báo cáo cá nhân cho quản lý trực tiếp và ban giám đốc .

. Theo dõi hàng hóa xuất nhập kho cho dự án

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm 2 năm.

Nhanh nhẹn thật thà và nhiệt huyết trong công việc, giao tiếp tốt

Quyền Lợi

- Thu nhập trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động.

- Cơ hội làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

- Được thưởng tết, thưởng các ngày lễ như: 2/9, 30/4, 1/5, 10/3... (Các ngày nghỉ lễ theo quy định của luật LĐ).

- Cơ chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch (xét thưởng theo năng lực làm việc; hiệu quả công việc, và thâm niên).

Cách Thức Ứng Tuyển

