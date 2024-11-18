Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25 Đường số 20 PHường phước Long B, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào hàng cạnh tranh về thiết bị Hồ bơi
• Theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công.
• Hỗ trợ làm quyết toán, nghiệm thu bàn giao thanh lý dự án và các công việc khác.
• Tổ chức lữu trữ toàn bộ công văn, giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ thầu và các tài liệu liên quan;
• Thực hiện báo cáo cá nhân cho quản lý trực tiếp và ban giám đốc .
. Theo dõi hàng hóa xuất nhập kho cho dự án
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm 2 năm.
Nhanh nhẹn thật thà và nhiệt huyết trong công việc, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Cơ hội làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.
- Được thưởng tết, thưởng các ngày lễ như: 2/9, 30/4, 1/5, 10/3... (Các ngày nghỉ lễ theo quy định của luật LĐ).
- Cơ chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch (xét thưởng theo năng lực làm việc; hiệu quả công việc, và thâm niên).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG
