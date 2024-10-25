Tuyển Dược Sĩ thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Dược Sĩ thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Dĩ An ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tư vấn bán hàng
• Chào đón và tìm hiểu thông tin nhu cầu của khách hàng.
• Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của công ty.
• Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm/thanh toán và cảm ơn khách.
• Ngoài tư vấn bán hàng, Dược Sỹ Bán Thuốc cũng cần thực hiện tốt những việc sau:
Nhận và kiểm kê hàng hoá.
• Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng qui định theo quầy/tủ được phân công.
• Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng và toàn nhà thuốc theo lịch phân công.
Triển khai công tác thị trường, Hỗ trợ khai trương
• Thực hiện các công tác thị trường theo sự phân công của cấp trên.
• Thực hiện việc hỗ trợ khai trương khi có sự điều động.
Được đào tạo liên tục về kiến thức và qui trình mới
• Chủ động tìm hiểu, học hỏi các sản phẩm, qui trình, qui định, chương trình của công ty ngoài giờ làm việc.
• Học hỏi các chương trình theo lộ trình đào tạo của Phòng đào tạo.
• Thực hiện nghiêm túc việc học và hoàn thành tốt các bài kiểm tra theo quy định

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 20 trở lên, sức khỏe tốt.
• Tốt nghiệp từ Trung cấp Dược trở lên.
• Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược.
• Khả năng giao tiếp, tương tác với Khách hàng.
• Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm.
• Có thể làm việc theo Ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc.
• Nếu Bạn chưa có kinh nghiệm sẽ có lộ trình đào tạo phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

• Lộ trình đào tạo chuyên sâu cho các bạn đã có hoặc chưa có kinh nghiệm: cắt phối liều, đọc toa, tư vấn,...
• Lộ trình đào tạo nâng cao cho cấp bậc quản lý.
• Thời gian làm việc phù hợp, linh động; có ngày nghỉ phép (vẫn tính lương) mỗi tháng.
• Hỗ trợ xác nhận thâm niên làm chứng chỉ hành nghề; hợp tác để đứng tên nhà thuốc.
• Được ký kết Hợp đồng và tham gia đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn,...
• Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty.
• Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn về mức thưởng bán hàng, tương xứng với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

