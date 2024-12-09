Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98A

- 98B

- 98C Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 4, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Xây dựng các chiến dịch quảng cáo Facebook ads (xác định đối tượng, xây dựng thông điệp, lên nội dung, thực thi chiến dịch tổng thể) nhằm mục tiêu tăng lead, conversion rate và ROI
• Quản lý ngân sách chạy ads đạt hiệu suất tối ưu. Tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi
• Theo dõi số liệu và report theo Ngày, Tuần, Tháng để tối ưu hiệu quả quảng cáo.
• Quan sát thị trường, cập nhật các xu hướng mới nhất để triển khai cho sản phẩm
• Nghiên cứu, cập nhật thuật toán và thủ thuật mới của Google Ads/ Facebook ads

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm chạy Facebook ads tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
• Có khả năng lên kế hoạch chi tiết cho từng thông điệp, content, và thực thi kế hoạch Facebook Ads.
• Có hiểu biết về SEO, Content ads...
• Có tinh thần học hỏi, làm mới bản thân.
• Kinh nghiệm chạy với ngân sách lớn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 13 - 18 Triệu/Tháng
• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
• Lương tháng 13, thưởng cuối năm x2, x3.
• Du lịch nghỉ dưỡng 1 năm 1 lần. Tham gia các sự kiện thể thao, sinh nhật, YEP...
• Làm việc 5 ngày/ tuần (Off T7, CN)
• Thưởng hiệu quả công việc nếu công ty đạt được doanh số kỳ vọng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

