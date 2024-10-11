Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa A

- B Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm Web Application có chức năng tương tự canva Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống. Nhận yêu cầu chức năng trực tiếp từ PM và kết hợp với QA/QC để kiểm thử và nghiệm thu tính năng. Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm.
Tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm Web Application có chức năng tương tự canva
Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống.
Nhận yêu cầu chức năng trực tiếp từ PM và kết hợp với QA/QC để kiểm thử và nghiệm thu tính năng.
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 02 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJs/ReactJs/NextJs. Thành thạo sử dụng NodeJs/ReactJs/NextJs, Redux, Javascript/CSS. Hiểu biết và sử dụng thành thạo MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis. Hiểu biết và sử dụng thành thạo CI/CD. Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh để phục vụ cho công việc. Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team. Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới.
Có trên 02 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJs/ReactJs/NextJs.
Thành thạo sử dụng NodeJs/ReactJs/NextJs, Redux, Javascript/CSS.
Hiểu biết và sử dụng thành thạo MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis.
Hiểu biết và sử dụng thành thạo CI/CD.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh để phục vụ cho công việc.
Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team.
Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và tăng lương theo năng lực. Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội làm việc, giao tiếp với khách hàng trên toàn Thế Giới. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa. Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
Thu nhập hấp dẫn và tăng lương theo năng lực.
Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội làm việc, giao tiếp với khách hàng trên toàn Thế Giới.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa.
Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà A, Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-fullstack-developer-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job211227
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất