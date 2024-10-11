Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa A - B Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm Web Application có chức năng tương tự canva Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống. Nhận yêu cầu chức năng trực tiếp từ PM và kết hợp với QA/QC để kiểm thử và nghiệm thu tính năng. Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm.

Tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm Web Application có chức năng tương tự canva

Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống.

Nhận yêu cầu chức năng trực tiếp từ PM và kết hợp với QA/QC để kiểm thử và nghiệm thu tính năng.

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 02 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJs/ReactJs/NextJs. Thành thạo sử dụng NodeJs/ReactJs/NextJs, Redux, Javascript/CSS. Hiểu biết và sử dụng thành thạo MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis. Hiểu biết và sử dụng thành thạo CI/CD. Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh để phục vụ cho công việc. Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team. Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới.

Có trên 02 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJs/ReactJs/NextJs.

Thành thạo sử dụng NodeJs/ReactJs/NextJs, Redux, Javascript/CSS.

Hiểu biết và sử dụng thành thạo MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis.

Hiểu biết và sử dụng thành thạo CI/CD.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh để phục vụ cho công việc.

Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team.

Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và tăng lương theo năng lực. Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội làm việc, giao tiếp với khách hàng trên toàn Thế Giới. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa. Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Thu nhập hấp dẫn và tăng lương theo năng lực.

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội làm việc, giao tiếp với khách hàng trên toàn Thế Giới.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa.

Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin