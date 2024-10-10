Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
- Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng ứng dụng E-commerce Healthcare hỗ trợ đa nền tảng.
Làm việc trong team với vai trò Java BE developer.
Sử dụng các công nghệ mới trên kiến trúc microservices.
Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
Thu thập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật
Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình máy tính, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực tương tự.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về Java, J2EE, JSF, Spring boot
Có kinh nghiệm về CI/CD pipelines, docker containers
Kinh nghiệm làm việc với RESTful services; Microservice là lợi thế
Có khả năng đọc và viết API Documentation
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Có tinh thần học hỏi, khả năng tự học và chủ động tìm hiểu để nâng cao chất lượng công việc;
Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thương Lượng
Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động;
Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
