Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng ứng dụng E-commerce Healthcare hỗ trợ đa nền tảng. Làm việc trong team với vai trò Java BE developer. Sử dụng các công nghệ mới trên kiến trúc microservices. Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai Thu thập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống; Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Xây dựng ứng dụng E-commerce Healthcare hỗ trợ đa nền tảng.

Làm việc trong team với vai trò Java BE developer.

Sử dụng các công nghệ mới trên kiến trúc microservices.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống

Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end

Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai

Thu thập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật

Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.

Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình máy tính, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực tương tự. Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về Java, J2EE, JSF, Spring boot Có kinh nghiệm về CI/CD pipelines, docker containers Kinh nghiệm làm việc với RESTful services; Microservice là lợi thế Có khả năng đọc và viết API Documentation Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả. Có tinh thần học hỏi, khả năng tự học và chủ động tìm hiểu để nâng cao chất lượng công việc;

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình máy tính, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực tương tự.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về Java, J2EE, JSF, Spring boot

Có kinh nghiệm về CI/CD pipelines, docker containers

Kinh nghiệm làm việc với RESTful services; Microservice là lợi thế

Có khả năng đọc và viết API Documentation

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Có tinh thần học hỏi, khả năng tự học và chủ động tìm hiểu để nâng cao chất lượng công việc;

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương Lượng Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động; Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Mức lương: Thương Lượng

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động;

Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin