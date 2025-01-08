Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp plaza, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch về định hướng điều hành, chiến lược liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả đạt được.
- Phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Thiết lập hệ thống quản lý, vận hành và kiểm soát các bộ phận, phòng ban trong công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Về kinh nghiệm
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất có quy mô >500 nhân sự
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp
3. Về kỹ năng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp khác : - Ăn trưa tại văn phòng Công ty
