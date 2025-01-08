Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp plaza, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch về định hướng điều hành, chiến lược liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả đạt được.
- Phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Thiết lập hệ thống quản lý, vận hành và kiểm soát các bộ phận, phòng ban trong công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Về chuyên môn
2. Về kinh nghiệm
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất có quy mô >500 nhân sự
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp
3. Về kỹ năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
Phụ cấp khác : - Ăn trưa tại văn phòng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

