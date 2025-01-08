Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

- Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch về định hướng điều hành, chiến lược liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

- Đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả đạt được.

- Phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Thiết lập hệ thống quản lý, vận hành và kiểm soát các bộ phận, phòng ban trong công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch.