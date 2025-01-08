Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

+ Quản lý,diều hành toàn bộ hoạt động của công ty,đảm bảo đạt hiệu quả và tạo ra lợi nhuận.

+ Đưa ra giải pháp, quyết định, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.

+ Xây dựng văn hóa Công Ty, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các phòng ban, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả đối với các sai lệch xảy ra trong quá trình kinh doanh.

+ Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; đào tạo nhân viên.

+ Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

+ Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

+ Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo cho Ban Lãnh đạo Công ty.