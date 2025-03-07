Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh (DICHVUDIACHINH.COM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 256 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

1. Quản lý và điều hành chuyên môn:

• Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra chất lượng các dịch vụ pháp lý: tư vấn, tranh tụng, dịch vụ doanh nghiệp.

• Đảm bảo các hoạt động chuyên môn tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và quy trình nghiệp vụ của công ty.

• Phê duyệt các hồ sơ pháp lý phức tạp trước khi trình khách hàng hoặc cơ quan nhà nước.

2. Xây dựng và cải tiến quy trình nghiệp vụ:

• Thiết lập và tối ưu hóa quy trình làm việc trong công tác pháp lý.

• Đề xuất cải tiến hệ thống quản lý hồ sơ, dữ liệu pháp lý.

• Triển khai các phần mềm quản lý hồ sơ vụ việc (Case Management System) để tăng hiệu suất làm việc.

3. Phát triển chuyên môn và đào tạo nhân sự:

• Tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm pháp lý cho đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý.

• Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên phòng pháp lý.

• Hướng dẫn và giám sát công việc của các Trưởng phòng chuyên môn.

4. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh:

• Phối hợp cùng phòng Kinh doanh tham gia tư vấn, gặp gỡ khách hàng để chốt hợp đồng dịch vụ pháp lý.

• Đề xuất các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của khách hàng (đặc biệt là Việt kiều và doanh nghiệp FDI).

• Hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc ký kết hợp đồng và triển khai các dự án lớn.

5. Quản lý rủi ro pháp lý và hỗ trợ tranh tụng:

• Tham vấn cho Giám đốc trong các vấn đề pháp lý trọng yếu.

• Trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo đội ngũ luật sư tham gia các vụ kiện lớn hoặc có tính chất đặc biệt.

• Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý bất động sản.

Hiểu biết sâu rộng về các luật liên quan đến bất động sản như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…

Có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

