Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và chịu trách nhiệm trước BLĐ Công ty về hiệu quả Kinh doanh của khu vực mình phụ trách Giao tiếp với đối tác khách hàng, kinh doanh dự án (dự án vốn Ngân sách nhà nước), chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả kinh doanh tại Khu vực được giao. Hướng dẫn và điều hành Nhóm kinh doanh hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra. Kết hợp với bộ phận chuyên trách của công ty, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình/ Dự án. Tuân thủ mọi nội quy, quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước. Báo cáo đầy đủ theo quy định của Công ty và của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ ĐH; Chuyên ngành môi trường, xây dựng, cơ điện, kỹ thuật. (Nữ không bắt buộc học chuyên ngành kỹ thuật). Tuổi: Nam > 35; Nữ >33. Nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh; có khả năng ngoại giao với cấp Quản lý của đối tác, đối ngoại, thuyết phục khách hàng. Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Bất động sản, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Nhà máy xử lý rác thải. Dự án lắp đặt thiết bị vốn ngân sách nhà nước trên 3 năm; Ưu tiên đã làm các dự án về môi trường, đầu tư. Hiểu biết về quy trình đấu thầu và cách thức đấu thầu. Sẵn sàng đi công tác; có thể đi công tác 1 tuần dễ dàng. Phải biết lái xe ô tô, biết uống rượu, có quan hệ rộng.

Quyền Lợi

Lương theo năng lực: từ 15 – 22 triệu. Thưởng Tết: từ 1 - 9 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến. Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển

