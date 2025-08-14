Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PRIMEASSIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH PRIMEASSIST
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PRIMEASSIST

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà B12

- A12 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

PrimeAssist là một trong những công ty BPO hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, hiệu quả cho khách hàng toàn cầu. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao sự hài lòng thương hiệu.
Hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ chu đáo, đảm bảo đơn hàng hoàn tất suôn sẻ.
Đánh giá hiệu suất hàng ngày, điều chỉnh kế hoạch dịch vụ để tối ưu trải nghiệm.
Thu thập, duy trì dữ liệu khách hàng, bảo vệ quyền lợi người dùng.
Theo dõi thị trường, phân tích nguyên nhân sự cố, tối ưu sản phẩm/dịch vụ.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Anh tốt (IELTS 5.5+/B2 hoặc tương đương).
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực, chủ động trong công việc.
Sử dụng Excel cơ bản.
Chấp nhận làm theo ca xoay theo tháng

Tại CÔNG TY TNHH PRIMEASSIST Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 15.000.000 – 22.000.000 VND/tháng
Ca sáng : 15.000.000 VND/tháng
Ca đêm: 15.000.000 VND/tháng + Trợ cấp 250.000 VND/ca (-5.500.000 VND/tháng)
Chuyên cần: 1.000.000 VND/tháng
- Được đào tạo bài bản: Từ cơ bản đến nâng cao.
- Cơ hội thăng tiến: Nhân viên => Trưởng nhóm => Quản lý => Giám đốc.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Môi trường trẻ trung, năng động: Team-building hàng tháng.
- Lương thưởng hấp dẫn: Lương tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng chuyên cần.
- Thời gian làm việc: Đổi ca sáng và đêm theo tháng (dịch vụ 24/7)
• Ca sáng | Day: 8:00 – 20:00
• Ca đêm | Night: 20:00 – 8:00
• Được nghỉ 1 tiếng giữa giờ làm việc.
Lịch nghỉ:
• Nghỉ 8 ngày/tháng, thời gian không có định, có thể tự sắp xếp theo lịch cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIMEASSIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số B12A-12A Vinhomes Gardenia, Phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

