Tuyển Giám đốc kinh doanh Thai Hung Corp làm việc tại Thái Bình thu nhập 2,000 - 5,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Thai Hung Corp
- Thái Bình: 266 đường Trần Hưng Đạo, tt. An Bài, Quỳnh Phụ, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 5,000 USD
1. Tham gia xây dựng và theo đuổi chiến lược kinh doanh cho ngành hàng xe golf - xe thăm quan - xe điện chuyên dụng.
2. Xây dựng khối kinh doanh (gồm cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, quy định vận hành, các công cụ hỗ trợ bán hàng).
3. Tổ chức bộ máy thực hiện, triển khai các kế hoạch - chiến dịch kinh doanh đảm bảo từng bước đạt được các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh doanh cụ thể gồm:
- Phát triển mạng lưới đại lý trên toàn quốc (gồm đại lý của đối tác và showroom tự doanh của công ty), Quản lý giám sát (gián tiếp, thông qua Trưởng showroom) hoạt động vận hành của showroom
- Tổ chức bán hàng Kênh dự án (dự án du lịch, lễ hội, thể thao, văn hóa, chuyên dụng ... ), Kênh Online, Kênh xuất khẩu.
- Quản lý điều tiết hoạt động sau bán hàng gồm chăm sóc khách hàng, hoạt động sửa chữa bảo hành theo chuẩn quốc tế.
Được ủy quyền quyết định theo phạm vi phụ trách.
Với Mức Lương 2,000 - 5,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Thai Hung Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thai Hung Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI