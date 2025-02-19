Tuyển Giám đốc kinh doanh Thai Hung Corp làm việc tại Thái Bình thu nhập 2,000 - 5,000 USD

1. Tham gia xây dựng và theo đuổi chiến lược kinh doanh cho ngành hàng xe golf - xe thăm quan - xe điện chuyên dụng.

2. Xây dựng khối kinh doanh (gồm cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, quy định vận hành, các công cụ hỗ trợ bán hàng).

3. Tổ chức bộ máy thực hiện, triển khai các kế hoạch - chiến dịch kinh doanh đảm bảo từng bước đạt được các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh doanh cụ thể gồm:

- Phát triển mạng lưới đại lý trên toàn quốc (gồm đại lý của đối tác và showroom tự doanh của công ty), Quản lý giám sát (gián tiếp, thông qua Trưởng showroom) hoạt động vận hành của showroom

- Tổ chức bán hàng Kênh dự án (dự án du lịch, lễ hội, thể thao, văn hóa, chuyên dụng ... ), Kênh Online, Kênh xuất khẩu.

- Quản lý điều tiết hoạt động sau bán hàng gồm chăm sóc khách hàng, hoạt động sửa chữa bảo hành theo chuẩn quốc tế.

Được ủy quyền quyết định theo phạm vi phụ trách.