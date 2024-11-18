Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
- Hà Nội: Tòa 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 30 - 100 Triệu
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:
- Xây dựng và giám sát các chiến lược kinh doanh nhằm phát triển doanh số và thị phần của công ty trong thị trường bất động sản.
- Đánh giá thị trường, xác định các cơ hội kinh doanh mới, phân tích đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược để đạt hiệu quả tối ưu.
- Định hướng và điều phối kế hoạch kinh doanh theo các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
Quản lý đội ngũ kinh doanh:
- Lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo họ nắm vững các sản phẩm, dịch vụ và chiến lược của công ty.
- Đặt mục tiêu, theo dõi hiệu quả làm việc của từng nhân viên, và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
- Tạo động lực cho đội ngũ bán hàng thông qua các chương trình khuyến khích và chính sách hoa hồng.
Quản lý quan hệ khách hàng và đối tác:
- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng quan trọng, đối tác kinh doanh và các nhà đầu tư.
- Đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng với đối tác và đảm bảo các điều khoản hợp lý, có lợi cho công ty.
- Xây dựng mạng lưới kết nối để mở rộng và phát triển kênh bán hàng và phân phối.
Giám sát và tối ưu hóa doanh thu:
- Đề xuất các chiến lược giá cả, chính sách chiết khấu, và các chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và tối đa hóa doanh thu.
- Đánh giá hiệu quả của các kênh bán hàng và liên tục cải tiến quy trình kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.
- Báo cáo định kỳ về doanh thu, chi phí, và hiệu quả kinh doanh cho Tổng Giám đốc và hội đồng quản trị
- Đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành bất động sản.
- Theo dõi và cập nhật những thay đổi trong luật pháp để điều chỉnh các chiến lược kinh doanh phù hợp.
Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.
- Được trang bị bảo hiểm sức khỏe.
- Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Du lịch thường niên cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
