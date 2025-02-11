Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Chi Ma HTT làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 30 - 50 Triệu

A. Hoạch định, xây dựng chiến lược kinh doanh (20%)

- Phối hợp BGĐ Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể của Công ty.

- Đề xuất kế hoạch, chiến lược kinh doanh, chiến lược maketing để nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

B. Phát triển kinh doanh (50%)

1/ Tổ chức nhân sự

- Đề xuất cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự khối kinh doanh

- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng nhân sự

- Phân công chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí nhân viên trong khối

- Xét duyệt kế hoạch làm việc, đánh giá kết quả kinh doanh của từng nhân viên theo tháng, theo tuần.

2/ Phân tích và nghiên cứu thị trường

- Nghiên cứu, phân tích thị trường để tham mưu cho BGĐ về xu thế, đối thủ cạnh tranh, nguồn khách hàng tiềm năng.

- Đánh giá những biến động thị trường, đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm, dịch vụ mới.

3/ Triển khai các công việc kinh doanh

- Quản lý mọi hoạt động kinh doanh theo khu vực, trong và ngoài nước

- Kiểm soát và Xây dựng các chương trình, chính sách giá, chính sách khuyển mại để thúc đẩy kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.