Tuyển Giám đốc kinh doanh Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,100 USD

Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Mức lương
700 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, An Khanh Office Building, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 700 - 1,100 USD

* Số lượng : 1 (Hồ Chí Minh)
Khu vực quản lí: Bình Tân, Bình Chánh
- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo NVBH tại khu vực được giao.
- Lập kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, công việc được cấp trên giao.
- Triển khai công việc, CTKM, chương trình hỗ trợ bán hàng cho NV.
- Quản lý NVBH hoạt động theo đúng qui định, theo DMS, chính sách và chương trình Công ty.
- Đi thị trường hỗ trợ bán hàng, huấn luyện NVBH.
- Thu thập thông tin thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề thị trường lên cấp trên trực tiếp.
- Quản lý Nhà Phân Phối, báo cáo tồn kho Nhà Phân Phối hàng ngày, tuần, tháng
- Quản lý POSM, vật dụng hỗ trợ của Công ty ngoài thị trường và tại kho NPP.
- Báo cáo kết quả bán hàng hằng ngày, tuần, tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện các CTKM, chương trình hỗ trợ Bán Hàng
- Cập nhật MCP
- Đánh giá các thành tích các NV trực thuộc
- Đề xuất các giải pháp giúp cải tiến và phát triển hệ thống bán hàng
- Thực hiện các công việc khác yêu cầu công việc của cấp trên
Số lượng nhân viên quản lí: 5-7 nhân viên

Với Mức Lương 700 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, 63 Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

