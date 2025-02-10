Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn Công ty, Teambuilding,..., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của văn phòng phụ trách, phát triển và thực thi một kế hoạch kinh doanh bao gồm doanh số bán hàng, doanh tu và kiểm soát chi phí, đạt được các mục tiêu đã thống nhất.

Quản lý các hoạt động kinh doanh tại văn phòng phụ trách đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam.

Tham mưu cho BLĐ vê việc hoạch định chiến lược kinh doanh, Marketing, phát triển kênh phân phối, chăm sóc khách hàng tại văn phòng phụ trách và thực hiện các kế hoạch được BLĐ thông qua.

Dự báo tình hình kinh doanh và xu hướng thị trường. Thiết lập chiến lược và phát triển mạng lưới khách hàng.

Chỉ đạo và điều phối các công tác tư vấn, đấu thầu, đàm phán, ký kết, triển khai hợp đồng, thu hồi công nợ và dịch vụ sau bán hàng.

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tuyển dụng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ CBNV ở văn phòng phụ trách để thực hiện các mục tiêu của Công ty.

Xây dựng và cả tiển quy trình quản lý tại bộ phận kinh doanh

Xây dựng và phát triển thương hiệu Nessar tại thị trường phụ trách.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với khách hàng và đối tác trong và ngoài nước.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học: Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, CNTT, ngoại thương, kinh tế quốc dân, thương mại,...

Hiểu về kinh doanh dự án trong lĩnh vực CNTT, viễn thông

Thanh thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, quản trị dự án, hợp đồng

Nắm vững các quy định, quy trình, thủ tục đấu thầu, hợp đồng kinh tế.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin