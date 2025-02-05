Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Cns Amura Precision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cns Amura Precision
- Hồ Chí Minh: Lô
- I
- 10
- 1, Đường D2, Khu Công Nghệ cao, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý toàn bộ hệ thống kinh doanh, phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch triển khai công việc của lĩnh vực phụ trách. Đánh giá hiệu quả thực hiện và điều chỉnh phù hợp.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo/ Hoạch định xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty.
- Phân tích thị trường, đánh giá rủi ro và giải pháp phòng ngừa hiệu quả để phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty.
- Đàm phán với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước để đạt được kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Giám sát việc tuân thủ Quy trình, quy định liên quan lĩnh vực phụ trách.
- Quản lý và đào tạo nhân viên trong phạm vi được phân công.
- Thay thế Tổng giám đốc điều hành các hoạt động trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn trong lĩnh vực được phân công/ ủy quyền.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Độ tuổi: 38 - 50 tuổi
38 - 50 tuổi
Trình độ: Đại học trở lên
Đại học trở lên
Tại Công Ty TNHH Cns Amura Precision Thì Được Hưởng Những Gì
