Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Cns Amura Precision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý toàn bộ hệ thống kinh doanh, phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng.

- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch triển khai công việc của lĩnh vực phụ trách. Đánh giá hiệu quả thực hiện và điều chỉnh phù hợp.

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo/ Hoạch định xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty.

- Phân tích thị trường, đánh giá rủi ro và giải pháp phòng ngừa hiệu quả để phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty.

- Đàm phán với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước để đạt được kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Giám sát việc tuân thủ Quy trình, quy định liên quan lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý và đào tạo nhân viên trong phạm vi được phân công.

- Thay thế Tổng giám đốc điều hành các hoạt động trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn trong lĩnh vực được phân công/ ủy quyền.