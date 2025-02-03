Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tăng trưởng doanh số: Xây dựng và thực thi chiến lược bán hàng nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
1. Tăng trưởng doanh số
2. Mở rộng điểm bán lẻ: Phát triển mạng lưới cửa hàng truyền thống, đảm bảo độ phủ rộng khắp và tối ưu hiệu suất bán hàng.
2. Mở rộng điểm bán lẻ
3. Tối ưu hóa chi phí: Quản lý ngân sách, tối ưu chi phí vận hành để đạt lợi nhuận cao nhất.
3. Tối ưu hóa chi phí
4. Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự bán hàng để đảm bảo thực thi chiến lược hiệu quả.
4. Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng
5. Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối: Đảm bảo hàng hóa có sẵn, tối ưu quản lý tồn kho và công nợ.
5. Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối
6. Phát triển các chương trình kích cầu: Phối hợp với Trade Marketing triển khai chương trình khuyến mãi, trưng bày hiệu quả tại điểm bán.
6. Phát triển các chương trình kích cầu
7. Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng: Đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện hiệu suất.
7. Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, ưu tiên ứng viên từng làm quản lý khu vực kênh GT.
- Hiểu biết sâu về hệ thống phân phối và bán lẻ truyền thống.
- Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng và phát triển đội nhóm bán hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI