Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tăng trưởng doanh số: Xây dựng và thực thi chiến lược bán hàng nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

2. Mở rộng điểm bán lẻ: Phát triển mạng lưới cửa hàng truyền thống, đảm bảo độ phủ rộng khắp và tối ưu hiệu suất bán hàng.

3. Tối ưu hóa chi phí: Quản lý ngân sách, tối ưu chi phí vận hành để đạt lợi nhuận cao nhất.

4. Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự bán hàng để đảm bảo thực thi chiến lược hiệu quả.

5. Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối: Đảm bảo hàng hóa có sẵn, tối ưu quản lý tồn kho và công nợ.

6. Phát triển các chương trình kích cầu: Phối hợp với Trade Marketing triển khai chương trình khuyến mãi, trưng bày hiệu quả tại điểm bán.

7. Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng: Đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện hiệu suất.

