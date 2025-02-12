Tuyển Giám đốc kinh doanh Tasco Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tasco Joint Stock Company
Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu
• Điều hành hoạt động kinh doanh của kênh
• Lập kế hoạch hành động tổng tổng thể cho khu vực phụ trách
• Phối hợp các bộ phận liên quan tại nhà máy để xử lý công việc
• Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Sales
• Trực tiếp phát triển Nhà Phân Phối mới tại khu vực
• Thiết kế chính sách bán hàng, chương trình trade marketing
• Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo B.TGĐ.
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt Nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các nghành liên quan đến kinh doanh
• Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp
• Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.
• Base HCM/Miền Tây/Miền Đông
• Có xe cá nhân là một lợi thế (có phí thuê xe từ công ty )
• Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo
• Thái độ chuẩn mực và trung thực
Tại Tasco Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tasco Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
