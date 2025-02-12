Tuyển Giám đốc kinh doanh Tasco Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Tasco Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Tasco Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Tasco Joint Stock Company

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tasco Joint Stock Company

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

• Điều hành hoạt động kinh doanh của kênh
• Lập kế hoạch hành động tổng tổng thể cho khu vực phụ trách
• Phối hợp các bộ phận liên quan tại nhà máy để xử lý công việc
• Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Sales
• Trực tiếp phát triển Nhà Phân Phối mới tại khu vực
• Thiết kế chính sách bán hàng, chương trình trade marketing
• Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo B.TGĐ.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt Nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các nghành liên quan đến kinh doanh
• Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp
• Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.
• Base HCM/Miền Tây/Miền Đông
• Có xe cá nhân là một lợi thế (có phí thuê xe từ công ty )
• Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo
• Thái độ chuẩn mực và trung thực

Tại Tasco Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tasco Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tasco Joint Stock Company

Tasco Joint Stock Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa Tasco, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

