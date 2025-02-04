Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực). Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng. Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...)., Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho các bộ phận thuộc quyền, bao gồm việc thiết lập mục tiêu doanh thu, phân bổ nguồn lực và giám sát hiệu quả hoạt động.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh mới.
Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và hỗ trợ họ đạt được mục tiêu cá nhân và nhóm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp trên và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty.
Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Phát triển và quản lý ngân sách marketing.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành nhà hàng/khách sạn.
Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19W Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19 Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

