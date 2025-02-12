Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,600 USD

-Xây dựng các kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty.

-Phối hợp với giám đốc các bộ phận khác để cùng thống nhất kế hoạch phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.

-Triển khai thực hiện hoạt động marketing của doanh nghiệp.

-Quản lý bộ phận marketing, tìm kiếm và phát triển đội ngũ chuyên viên marketing.

-Giám sát thực hiện kế hoạch marketing của các phòng ban, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng, thực hiện các chiến dịch marketing.

-Theo dõi xu hướng thị trường, đánh giá và hiệu chỉnh các hoạt động.

- Địa điểm làm việc: 272A Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5