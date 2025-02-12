Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
- Hồ Chí Minh: 272A Nguyễn Trãi, P8, Q5
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,600 USD
-Xây dựng các kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty.
-Phối hợp với giám đốc các bộ phận khác để cùng thống nhất kế hoạch phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.
-Triển khai thực hiện hoạt động marketing của doanh nghiệp.
-Quản lý bộ phận marketing, tìm kiếm và phát triển đội ngũ chuyên viên marketing.
-Giám sát thực hiện kế hoạch marketing của các phòng ban, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng, thực hiện các chiến dịch marketing.
-Theo dõi xu hướng thị trường, đánh giá và hiệu chỉnh các hoạt động.
Với Mức Lương 800 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing, kinh tế, quản trị kinh doanh…
- Có kinh nghiệm quản lý bộ phận marketing.
- Có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Digital Marketing: Facebook Ads, Google Ads…
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức điều hành tốt.
- Có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
