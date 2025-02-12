Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương thoả thuận theo năng lực + thưởng KPI, hoa hồng

- Thưởng theo quy định công ty, lương tháng 13.

- Tăng lương theo sự phát của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật

- Tham gia du lịch hàng năm (trong/ngoài nước) và rất nhiều các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty, thưở, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kênh phân phối:
- Đánh giá sự tương thích của các kênh phân phối đối với sản phẩm và nhu cầu thương hiệu của sản phẩm
- Tìm hiểu và thống kê các điều khoản ràng buộc, các loại chi phí, chiết khấu của mỗi kênh phân phối.
- Làm việc với đối tác phân phối.
2. Kế hoạch và triển khai sản phẩm qua kênh phân phối:
- Duy trì và phát triển thêm các kênh phân phối.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, truyền thông, marketing để kích cầu doanh số.
- Quản lí danh mục sản phẩm, làm việc với nhà máy hoặc đối tác cung cấp về các vấn đề chất lượng sản phẩm.
- Phối hợp với nhà máy và các đối tác cung cấp quản lí nhu cầu hàng hoá, lập và theo dõi đơn đặt hàng, quản lí nhu cầu kho bãi và vận chuyển hàng hoá.
3. Xây dựng thương hiệu:
- Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu và sản phẩm dài hạn, ngắn hạn.
- Phát triển các chiến dịch truyền thông tổng hợp để phát triển thương hiệu và phù hợp với định hướng công ty.
- Định hướng kế hoạch phát triển và duy trì các kênh và các phương tiện truyền thông.
4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, truyền thông dài hạn, ngắn hạn:
- Tham mưu và phối hợp với BĐH về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng chu kì
- Xác lập giá bán của từng sản phẩm
- Quản lý và quyết toán ngân sách truyền thông, kinh doanh và các ấn phẩm, kho,..
- Xây dựng và quản lý nhân sự bộ phận kinh doanh đáp ứng nhu cầu nhân sự cho kinh doanh
5. Huấn luyện, đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên thuộc phòng ban mình phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, MKT hoặc chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
- Có hiểu biết về maketting
- Có kiến thức sâu rộng về điều hành kinh doanh (có kinh nghiệm quản lý B2B là một lợi thế)
- Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27 Đường 50D, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

