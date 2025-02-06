Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 80 Triệu

Mức lương 50 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và theo sự cống hiến. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp., Quận 1

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành bệnh viện khối thẩm mỹ Nội, Ngoại khoa.

Xây dựng kế hoạch chiến lược để phát triển thị trường, chiếm lĩnh thị phần, nhanh chóng đẩy mạnh nhận diện thương hiệu của khách hàng trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

Xây dựng chính sách bán hàng, thiết lập mục tiêu kinh doanh (KPI) và chính sách thưởng theo KPI cho khối kinh doanh.

Trực tiếp gặp gỡ, kết nối với các đối tác trong ngành, hợp tác kinh doanh; tăng doanh thu cho Bệnh viện.

Tổ chức các sự kiện để giới thiệu dịch vụ, công nghệ mới, chia sẻ từ chuyên gia; huấn luyện, đào tạo nhân viên kinh doanh.

Xây dựng cơ cấu tổ chức của Phòng kinh doanh và tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội nhóm.

Thực hiện các báo cáo định kỳ tuần/tháng/quý/năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động phát triển kinh doanh cho Bệnh viện

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: QTKD, Thương Mại, Marketing.

Kinh nghiệm khoảng 4 năm vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kiến thức trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp (Bệnh viện thẩm mỹ, chuỗi TMV, Spa uy tín) và kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp cùng ngành (đặc biệt là về sales & marketing).

Hòa đồng, nhiệt tình, chăm chỉ và ham học hỏi.

Khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực tốt.

Luôn có tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực để truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 80 triệu VND

Lương cứng: 30 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

