Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
- Hồ Chí Minh: Mức lương sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn tại công ty; Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty; Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao; Được tham gia hoạt động Team
- building thường xuyên do công ty tổ chức; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại., Quận 5
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Quản lý, lãnh đạo bộ phận kinh doanh để hoàn thành mục tiêu doanh số;
Đảm bảo mục tiêu của Chủ đầu tư đưa ra về thị phần, thu nhập của nhân viên kinh doanh;
Quản lý, tổ chức và kiểm soát thực hiện việc đào tạo kỹ năng, kiến thức và tính tuân thủ chuẩn mực của nhân viên phòng;
Phân tích báo cáo, đánh giá kịp thời và chính xác về các kết quả liên quan;
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban giám đốc.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành ô tô;
Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, ngoại hình ưa nhìn;
Có bằng lái xe B2 (bắt buộc);
Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài tại công ty.
Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI