Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM)

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes West Point W3, Phố Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám Đốc Kinh Doanh năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, người sẽ cùng chúng tôi xây dựng chiến lược kinh doanh vững mạnh và phát triển mạnh mẽ mạng lưới phân phối sản phẩm nước tăng lực và các sản phẩm đồ uống khác của Eastroc. Nếu bạn đam mê ngành hàng đồ uống và muốn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình đưa thương hiệu lên tầm cao mới, đây chính là cơ hội dành cho bạn!
Giám Đốc Kinh Doanh
Công việc của bạn sẽ bao gồm:
• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu qua các đại lý và nhà phân phối, đồng thời duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài.
• Mở rộng mạng lưới phân phối, tìm kiếm các đại lý mới và phát triển thị trường, với mục tiêu đưa sản phẩm của chúng ta đến gần hơn với người tiêu dùng.
• Thu thập và phân tích thông tin thị trường, xác định nhu cầu khách hàng và đưa ra các giải pháp kinh doanh linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
• Quản lý và lập kế hoạch hàng hóa, đảm bảo cung ứng kịp thời và đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.
• Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, vững mạnh và đoàn kết, luôn sẵn sàng đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.
• Hỗ trợ và phối hợp với các đại lý và các bộ phận nội bộ để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes WestPoint W3, Phố Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

