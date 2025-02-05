Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thời Trang Yody làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 495 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Hồ Chí Minh (cần làm việc tại HD từ 3 - 5 tháng).

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

• Tìm kiếm các mặt bằng tiềm năng đáp ứng được chiêu chuẩn công ty

• Xử lý các sự vụ được giao bởi Trưởng bộ phận liên quan đến đến chủ nhà, mặt bằng cho thuê và cửa hàng để đảm bảo cửa hàng hoạt động liên tục.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác cộng tác viên/công ty môi giới bất động sản để nắm bắt tình hình thị trường.

• Cập nhật dữ liệu liên quan đến mặt bằng vào database với Bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

• Nam (20-33), sức khỏe tốt, ngoại hình khá, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Có kinh nghiệm làm việc 1 năm ở vị trí tương đương

• Kiến thức về thương lượng đàm phán: Hiểu biết về thương lượng đàm phán, nắm rõ tâm ý khách hàng.

• Kiến thức về thị trường, định giá mặt bằng cho thuê.

• Kiến thức về luật pháp và quy định: Hiểu biết về các luật pháp và quy định liên quan đến nhà ở, hợp đồng dân sự.

Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

