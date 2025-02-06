Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:
Phân tích thị trường, xác định mục tiêu kinh doanh và phát triển các kế hoạch chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
Đưa ra các quyết định về chiến lược tiếp cận thị trường, phát triển thị phần, và tối ưu hóa doanh thu.
2. Quản lý đội ngũ kinh doanh:
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động hàng ngày của nhóm
Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được hiệu suất cao.
Định hướng, quản lý, giao việc, đào tạo huấn luyện nhân sự, tuyển dụng nhân sự phòng kinh doanh.
Áp dụng thực hiện quy trình hoạt động của PKD chuyên nghiệp, kết hợp làm việc có hệ thống với các phòng ban trong công ty.
Lập kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá nhân viên định kỳ, đột xuất.
Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.
Đặt mục tiêu kinh doanh cho đội ngũ và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của từng cán bộ/ CTV thuộc quyền quản lý
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu KPIs liên quan đến BHNT được phân giao
Chịu chỉ tiêu về tuyển dụng đội ngũ để đảm bảo doanh số theo kế hoạch kinh doanh đề ra.
3. Xây dựng mối quan hệ khách hàng:
Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và đối tác chiến lược.
Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Đàm phán và xử lý các hợp đồng kinh doanh lớn, phức tạp.
4. Chăm sóc khách hàng:
Xây dựng niềm tin cho khách hàng, thu hút được lượng khách hàng đến với Cửa hàng.
Phối hợp với các bộ phận giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng.
5. Phân tích và dự báo kinh doanh:
Phân tích các báo cáo tài chính, doanh thu, và các chỉ số KPI để theo dõi hiệu quả kinh doanh.
Dự báo xu hướng kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp phù hợp với sự phát triển của công ty.
Phối hợp đề xuất các chương trình marketing, khuyến mại, xúc tiến bán hàng cho toàn hệ thống bán lẻ.
6. Phát triển sản phẩm và dịch vụ:
Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing và Kỹ thuật để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Kiểm soát chất lượng từng đơn hàng, đảm bảo tỷ lệ hàng đi thẳng theo đúng quy định.
Thu thập các ý kiến phản hồi của thị trường, khách hàng, phân tích hành vi tiêu dùng để từ đó đưa ra đề xuất hoàn thiện
7. Quản lý ngân sách và chi phí kinh doanh:
Lập kế hoạch và giám sát việc sử dụng ngân sách cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.
Đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh khi cần thiết.
8. Báo cáo và tham mưu:
Báo cáo định kỳ cho Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh, kết quả và các vấn đề cần giải quyết.
Đóng vai trò là cố vấn chiến lược cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 5 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có tối thiểu 3 - 5 năm ở vị trí quản lý cấp cao (Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh).
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang và đặc biệt mặt hàng luxury.
Am hiểu về thị trường và lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng.
Khả năng phân tích tài chính và hoạch định chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 430 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

