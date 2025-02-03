Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Công ty TNHH Thiên Thuận Phát là nhà nhập khẩu thực phẩm, hoá, mỹ phẩm và dược phẩm hàng đầu Việt Nam với trên 400 nhân sự trải khắp Bắc – Trung – Nam. Chúng tôi tự hào với sản lượng nhập khẩu hơn 1.000 containers mỗi năm.

Bạn có kinh nghiệm cầm quân phân phối hóa, mỹ phẩm, bạn tài năng thực sự, bạn dám đột phá, thì hãy thử sức vào một dự án có 1 không 2, cơ hội thay đổi cuộc đời, bước vào một thu nhập như mơ, mức thưởng và hoa hồng khó tin có thể mua biệt thự, xe sang, ... khiến dấu ấn cuộc đời bạn tạo nên sự trầm trồ thán phục của bao người, cùng chúng tôi bùng nổ thành công...

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoá, mỹ phẩm, có doanh số cao và làm cho các thương hiệu lớn.

- Đã hoặc đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh kênh GT.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và thành tích vượt trội tại vị trí tương đương.

- Thu nhập hấp dẫn, cao hơn mức hiện tại 20%.

