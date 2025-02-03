Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Thiên Thuận Phát là nhà nhập khẩu thực phẩm, hoá, mỹ phẩm và dược phẩm hàng đầu Việt Nam với trên 400 nhân sự trải khắp Bắc – Trung – Nam. Chúng tôi tự hào với sản lượng nhập khẩu hơn 1.000 containers mỗi năm.
Bạn có kinh nghiệm cầm quân phân phối hóa, mỹ phẩm, bạn tài năng thực sự, bạn dám đột phá, thì hãy thử sức vào một dự án có 1 không 2, cơ hội thay đổi cuộc đời, bước vào một thu nhập như mơ, mức thưởng và hoa hồng khó tin có thể mua biệt thự, xe sang, ... khiến dấu ấn cuộc đời bạn tạo nên sự trầm trồ thán phục của bao người, cùng chúng tôi bùng nổ thành công...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoá, mỹ phẩm, có doanh số cao và làm cho các thương hiệu lớn.
- Đã hoặc đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh kênh GT.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và thành tích vượt trội tại vị trí tương đương.
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập hấp dẫn, cao hơn mức hiện tại 20%.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn V10-A01, khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội

