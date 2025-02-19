Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thu nhập hấp dẫn, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng tháng, quý,...

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

- Du lịch, teambuilding, ưu đãi nội bộ, các hoạt động khác theo quy định Công ty

- Đào tạo và phát triển năng lực

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Lập kế hoạch & phát triển kinh doanh
- Xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
- Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá dịch vụ.
- Mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng, đối tác chiến lược.
B. Quản lý và điều hành đội ngũ kinh doanh
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Thiết lập KPIs, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Định hướng, xây dựng quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
- Tổ chức họp định kỳ để tổng kết, rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu suất làm việc.
C. Quản lý doanh số & chăm sóc khách hàng
- Giám sát hiệu quả kinh doanh, tối ưu doanh thu từ khách hàng mới và khách hàng cũ.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.
- Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
- Xử lý các khiếu nại, phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
D. Phát triển kênh kinh doanh online & offline
- Quản lý và tối ưu hoạt động bán hàng tại cơ sở và trên các nền tảng online (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, Website, v.v.).
- Hỗ trợ triển khai chiến dịch quảng cáo, truyền thông, sự kiện ra mắt dịch vụ mới.
- Phối hợp với đội ngũ marketing để tối ưu hóa chuyển đổi khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp.
- Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và quản lý đội nhóm hiệu quả.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
- Có tư duy chiến lược, khả năng phân tích và nhạy bén với xu hướng thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 461 Bà Hạt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

