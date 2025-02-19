Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HGF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực). Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc trẻ trung và năng động. Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, team building...)., Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho công ty, bao gồm mục tiêu doanh thu, thị phần và kế hoạch tiếp thị

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng thời trang để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và đào tạo để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

Phát triển các kênh phân phối sản phẩm mới và mở rộng thị trường.

Quản lý ngân sách và chi phí kinh doanh hiệu quả.

Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại và sự kiện ngành thời trang.

Đảm bảo giao sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành thời trang hoặc quảng cáo.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường thời trang, xu hướng tiêu dùng và chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch kinh doanh.

Tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý (CRM, CMS…)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HGF Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HGF

