Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. - Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty., Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số và lợi nhuận.

- Quản lý, phát triển và đào tạo đội ngũ kinh doanh.

- Đề xuất và triển khai chiến lược mở rộng tệp khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ.

- Giám sát và báo cáo công việc cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành truyền thông quảng cáo.

5 năm

- Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội ngũ.

- Sẵn lòng làm việc áp lực cao, linh hoạt và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin