Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.

Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh BĐS với các dự án Vinhomes, Masterise, Gamuda.. .

Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh BĐS

Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng kênh bán hàng

Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích.

Quản lý từng khâu làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất.

Xem xét và phê duyệt các đề án kinh doanh trong Công ty.

Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên.

Theo từng tháng, từng quý giám đốc kinh doanh phải thực hiện tổ chức kế hoạch kinh doanh mới cho Công ty theo đúng kế hoạch đã đề ra.

giám đốc kinh doanh

Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong Công ty.

Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của Công ty hoạt động tốt hơn.

Thống kê kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với phòng marketing xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của Công ty.

Thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh, tiến hành phân tích, đánh giá để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến CEO.