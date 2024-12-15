Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty chuẩn bị triển khai 1000 sản phẩm mới - sổ sẵn công chứng ngay - ngân hàng cho vay 70 - 80%, giá cực kỳ cạnh tranh tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty cần tuyển 01 Giám đốc kinh doanh với yêu cầu công việc như sau:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 30, có trên 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành BĐS

- Ưu tiên có chứng chỉ quản lý sàn giao dịch BĐS

- Có kiến thức sâu chuyên ngành BĐS; am hiểu về ngành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản phân khúc đất nền

- Có tầm nhìn chiến lược; Năng động, quyết liệt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán

- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

