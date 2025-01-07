Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3/14 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, quận 12, TP HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển mối quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng, tham mưu và xây dựng các chiến lược kinh doanh, phát triển mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường và tăng doanh số bán hàng.

- Xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm xây dựng và cập nhật chính sách thưởng cho phòng bán hàng, xây dựng các chỉ tiêu MBO cho nhân viên, phân công việc; giám sát; hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên để hoàn thành tốt công việc.

- Tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả kinh doanh; tình hình thị trường; đối thủ cạnh tranh và báo cáo cấp trên theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác liên quan của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại...

- Khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề, giải quyết vấn đề giỏi, chịu khó trong công việc, nhanh nhẹn, cởi mở.

- Có khả năng xây dựng đội ngũ, huy động nguồn nhân lực, nhạy bén về thị trường, cơ hội kinh doanh.

- Kỹ năng kiểm tra, kiểm soát công việc.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc.

- Kỹ năng quản lý, giám sát và điều phối công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng đại lý, từng làm việc ngành hàng tiêu dùng, VLXD, VT điện nước, PCCC, thiết bị vệ sinh

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương hàng tháng, thưởng theo KPIs.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, chế độ thai sản...

- Chế độ hiếu hỉ, các ngày kỉ niệm: sinh nhật, 8/3, 20/10 & các ngày lễ lớn 1/1, 30/4-1/5, 1/6, 2/9...

- Tăng lương theo định kỳ.

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

- Tham gia các chương trình, du lịch...do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin