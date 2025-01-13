Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 600 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
300 - 600 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPIs. Cơ chế lương thưởng, theo năng lực, Có chính sách Cổ Đông theo năng lực., Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 300 - 600 Triệu

Triển khai các kế hoạch kinh doanh cho các phòng ban liên quan.
Thực hiện chiến lược công ty đạt mục tiêu kinh doanh
Phát triển, xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty.
Báo cáo cho Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các phòng ban.
Lập kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn theo định hướng của công ty.
Đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
Theo dõi, phân tích thị trường và các đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Đặt mục tiêu, giám sát hiệu suất, và hỗ trợ đội ngũ hoàn thành chỉ tiêu.
Xây dựng môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy tinh thần làm việc.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng, đối tác và nhà cung cấp.
Giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Tìm kiếm cơ hội mở rộng mạng lưới khách hàng mới.
Theo dõi, đánh giá và báo cáo các chỉ số kinh doanh định kỳ.
Phân tích hiệu quả các chiến lược đã triển khai và đưa ra giải pháp cải thiện.
Báo cáo kết quả kinh doanh lên Ban Giám đốc.
Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động kinh doanh.
Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất.
Tham gia các sự kiện, hội thảo để đại diện công ty.
Xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường.

Với Mức Lương 300 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương hoặc từng là quản trị bộ phận, quản lý đội ngũ nhân viên lâu năm
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, và thuyết phục tốt.
Khả năng phân tích, hoạch định chiến lược và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Hiểu biết về thị trường và lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Có kinh nghiệm về bất động sản nhà phố, hoặc có sẵn đội nhóm.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet, email v.v...
Có tư duy, tầm nhìn chiến lược, đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, trung thực, chịu áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng quản lý, giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống, kỹ năng hoạch định, lên kế hoạch, sắp xếp công việc; kỹ năng quản lý và phát triển con người.

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 300 triệu VND - 600 triệu VND
Lương cứng: 25 - 40 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

