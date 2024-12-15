Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức hoạt động định giá, mua bán xe dã qua sử dụng
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự trong phòng thực hiện đánh giá, mua bán xe cũ
Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh Tháng, Quý,Năm
Chịu trách nhiệm báo cáo ban lãnh đạo về kết quả kinh doanh theo định kỳ
Tham mưu cho ban lãnh đạo những chính sách để phát triển hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng của công ty
Phối hợp với các phòng ban: kinh doanh xe mới, dịch vụ, kế toán, hành chính nhân sự để đạt được mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam , tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành liên quan
- Thành thạo máy tính và quản lý dữ liệu báo cáo trên phần mềm
- Có kinh nghiệm về quản lý, kinh doanh xe ô tô; có kiến thức kỹ thuật công nghệ về ô tô
- Am hiểu kiến thức về kinh doanh buôn bán mảng xe ô tô
- Am hiểu Pháp luật về kinh doanh xe cũ đã qua sử dụng
- Có kỹ năng quản lý nhóm, giải quyết vấn đề"

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + KPI hấp dẫn.
Được chủ động tìm hiểu công việc và các chính sách, quy định của Công ty để mau chóng hòa hợp và nắm bắt công việc được giao.
Kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình và đề xuất hướng giải quyết.
Đề xuất phương án cải tiến trong quá trình thực hiện công việc.
Kết nối, tương tác với các bộ phận liên quan nhằm phối hợp thực hiện tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 682A Đường Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

