Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh:
Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của thương hiệu Hoàng Giang Majestic.
Phát triển và quản lý hệ thống phân phối mỹ phẩm tóc cao cấp, tập trung vào khách hàng là salon chuyên nghiệp.
Quản lý và giám sát chặt chẽ các chính sách kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng chiến lược của công ty.
Chịu trách nhiệm chính trong việc đạt và vượt các mục tiêu doanh số, thị phần và lợi nhuận
2. Phát triển thị trường và quan hệ khách hàng:
Nghiên cứu, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường mới.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng trọng điểm (chủ salon cao cấp).
Tìm kiếm và phát triển thị trường tiềm năng nhằm mở rộng hệ thống phân phối và tăng trưởng doanh thu.
3. Marketing và truyền thông:
Định hướng và phát triển chiến lược Marketing phù hợp với kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.
Tổ chức các chương trình tiếp thị, quảng bá sản phẩm cao cấp thông qua các kênh truyền thông chuyên biệt cho ngành salon.
Phối hợp với các phòng ban để thực hiện các sự kiện, hội thảo giới thiệu sản phẩm và chương trình đào tạo tại salon.
4. Quản lý đội ngũ nhân sự:
Tham gia tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong khối kinh doanh.
Hướng dẫn, định hướng và nâng cao năng lực của đội ngũ kinh doanh, marketing để đạt mục tiêu doanh số và phát triển thị trường.
5. Báo cáo và phân tích:
Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Theo dõi hiệu quả các chương trình kinh doanh, marketing và truyền thông, đảm bảo tối đa hóa lợi ích từ các nguồn lực.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
Học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành mỹ phẩm tóc hoặc làm đẹp.
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm trong quản lý và phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp (salon cao cấp là lợi thế).
Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý hiệu quả.
Kỹ năng chuyên môn:
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng cao cấp.
Tư duy chiến lược, nhạy bén trong phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp
Hiểu biết sâu về ngành mỹ phẩm tóc, đặc biệt là các dòng sản phẩm cao cấp cho salon.
Tố chất cá nhân: Có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Tố chất cá nhân:
Linh hoạt, sáng tạo, khả năng thích nghi và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Sẵn sàng đi công tác và làm việc với cường độ cao để đạt mục tiêu.

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng 30tr + CTP 600k/ngày + hiệu suất phòng kinh doanh.
Được tham gia các khóa đào tạo cao cấp về quản lý và kỹ năng trong ngành mỹ phẩm tóc.
Cơ hội làm việc với các thương hiệu mỹ phẩm tóc cao cấp và khách hàng VIP trong ngành.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng theo kết quả kinh doanh và các chính sách phúc lợi khác của công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

