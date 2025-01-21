Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh khu vực:

Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động kinh doanh trong khu vực phụ trách (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày của khu vực

2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh:

Phát triển chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường cho khu vực phụ trách

Định kỳ đánh giá và cập nhật chiến lược kinh doanh để phù hợp với thị trường và mục tiêu của công ty

3. Giám sát và hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh Tỉnh:

Giám sát hiệu quả làm việc của các Giám đốc Kinh doanh Tỉnh

Hỗ trợ và hướng dẫn các Giám đốc Kinh doanh Tỉnh trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh

4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất cải tiến:

Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của khu vực

Đưa ra các biện pháp cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa nguồn lực

5. Báo cáo và đề xuất kế hoạch kinh doanh:

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng cho Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc

Đề xuất các kế hoạch kinh doanh mới và giải pháp khắc phục khi cần thiết

6. Phát triển quan hệ khách hàng và đối tác:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác quan trọng trong khu vực

Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới