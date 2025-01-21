Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh khu vực:
Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động kinh doanh trong khu vực phụ trách (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)
Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày của khu vực
2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh:
Phát triển chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường cho khu vực phụ trách
Định kỳ đánh giá và cập nhật chiến lược kinh doanh để phù hợp với thị trường và mục tiêu của công ty
3. Giám sát và hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh Tỉnh:
Giám sát hiệu quả làm việc của các Giám đốc Kinh doanh Tỉnh
Hỗ trợ và hướng dẫn các Giám đốc Kinh doanh Tỉnh trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh
4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất cải tiến:
Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của khu vực
Đưa ra các biện pháp cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa nguồn lực
5. Báo cáo và đề xuất kế hoạch kinh doanh:
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng cho Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc
Đề xuất các kế hoạch kinh doanh mới và giải pháp khắc phục khi cần thiết
6. Phát triển quan hệ khách hàng và đối tác:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác quan trọng trong khu vực
Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh lĩnh vực phần mềm hoặc bất động sản
Nhiệt huyết, quyết đoán, có khả năng lãnh đạo và khả năng truyền đạt tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI