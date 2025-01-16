Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 30

- 40tr (Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng vượt DS)

- Phụ cấp điện thoại, xăng xe, di chuyển,...

- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa

- Phụ cấp đồng phục, trang thiết bị làm việc,...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, hội thao,....hàng năm.

- Cơ hội học hỏi và phát triển, được đào tạo trong và ngoài Công ty, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Khai thác khách hàng có nhu cầu thuê kho lạnh và vận chuyển hàng hoá 3 miền
2. Phụ trách phát triển mạng lưới kinh doanh khách hàng
· Quản lý, điều hành họat động của phòng Kinh doanh nhằm khai thác tối đa nguồn lực hiện có của công ty để làm tăng doanh thu và lợi nhuận;
· Cập nhật, phân tích diễn biến thị trường ( khách hàng, đối thủ, chính sách...), tình hình kinh doanh khối logistics;
· Ghi nhận ý kiến, khiếu nại của khách hàng và đề xuất phương án giải quyết, tham mưu với Tổng Giám đốc;
· Khảo sát đánh giá, xây dựng và đưa ra các giải pháp Logistics trọn gói cho các nhu cầu Logistics, hỗ trợ Phòng Kinh doanh trong chiến lược giá;
· Tư vấn Ban Giám Đốc trong việc xây dựng chiến lược Logistics phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty;
· Báo cáo tình hình kinh doanh cho Tổng Giám đốc.
3. Xây dựng và kiểm soát được dự toán từng hạng mục chi phí của hoạt động logistics, kho bãi các loại và phương tiện vận tải
4. Xây dựng và kiểm soát được dự toán chi phí phương tiện vận tải thuê ngoài (thầu phụ)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ NĂNG:
PHẨM CHẤT:

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

